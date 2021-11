Ojciec Wojciech Surówka OP: Bóg nie chciał śmierci. Ona zjawiła się przez zawiść diabła

Czym jest dla Ojca dzień 1 listopada?

1 listopada wspominamy wszystkich świętych, którzy już przebywają w chwale nieba. Dzień później, 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, czyli wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Dla mnie osobiście te dwa święta łączą się jeszcze z jednym świętem, które dotyczy konsekracji kościoła – jeżeli w jakimś miejscu nie znamy daty poświęcenia, konsekracji jakiegoś kościoła, to wspomnienie powinno być obchodzone w niedzielę poprzedzającą 1 listopada. Wtedy tworzy nam się niejako pewna całość, która pokazuje, czym jest Kościół chrystusowy – a są nim wierni, którzy pielgrzymują – i to jest właśnie wspomnienie poświęcenia lokalnego kościoła. Następnie 1 listopada wspominamy tych wszystkich wiernych, którzy teraz przebywają w chwale nieba i tych, którzy zostali ogłoszeni świętymi przez kościół, ale również i tych, którzy, jak wierzymy, są święci, a nigdy nie zostali nimi ogłoszeni. Z kolei 2 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy jeszcze są na drodze oczyszczenia, dążą do niebieskiej chwały, czyli, jak mówimy w kościele katolickim – przebywają w czyśćcu. To pewnego rodzaju Triduum mówiące nam o tym, czym jest Kościół. Ponieważ Kościół to nie tylko my, konkretni, pielgrzymujący na ziemi, ale cały czas wspomagają nas ci, którzy są w niebie, a my możemy wspomóc tych, którzy już z tego świata odeszli, a potrzebują oczyszczenia.