Ojciec Rydzyk zaszczepiony trzecią dawką. „Już znałem takich, co nie słuchali lekarzy. Wąchają kwiatki od spodu”

Ojciec Rydzyk wziął w sobotę udział w sympozjum „Oblicza pandemii” nt. walki z pandemią koronawirusa w Polsce. W czasie wygłoszonego tam wystąpienia duchowny przyznał, że przyjął już trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jak podkreślił, posłuchał w tej sprawie lekarzy.

– Już znałem takich, co nie słuchali lekarzy. Wąchają kwiatki od spodu. Jest po to medycyna i szukajmy uczciwych lekarzy, mądrych – dodał. Dyrektor Radia Maryja mówił, że on sam słucha lekarzy mądrych, którzy go nigdy nie zawiedli i nie okłamali.

Redemptorysta apelował o modlitwę do Boga, szczególnie o czasie pandemii. W swoim wystąpieniu odniósł się też do kwestii zamykania kościołów w tym okresie. – Zobaczcie: są kraje, w których dwa lata już kościoły są zamknięte. O co tu chodzi? – zastanawiał się duchowny.

