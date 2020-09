Ojciec pod wpływem alkoholu opiekował się dziećmi

Mężczyzna opiekował się dwójką swoich dzieci. Młodsze dziecko w wieku dwóch lat, znajdowało się w wózku, a starsze w wieku czterech lat ojciec trzymał na rękach. Wózek stał na niewielkim wzniesieniu obok zbiornika retencyjnego. Istniało zagrożenie, że wózek stoczy się do wody.

Ojciec dziecka, jak się okazało był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał prawie 3 promile alkoholu we krwi.

Mężczyzna trafił na izbę wytrzeźwień, a dziećmi zajęła się matka, która została wezwana na miejsce zdarzenia.

38-latek, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich dzieci. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

