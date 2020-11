"Ojciec" irańskiego programu jądrowego zginął w zamachu. Teheran wskazuje na Izrael jako sprawcę tragedii (VIDEO)

A generał Hossein Salami powiedział, że zabójstwo naukowców zajmujących się energią jądrową jest naruszeniem globalnej hegemonii, mającym na celu uniemożliwienie nam dostępu do współczesnych nauk”.

Fakhrizadeh został zamordowany przez terrorystów – podało irańskie Ministerstwo Obrony, nie obwiniając nikogo konkretnego za ten zamach. Szef irańskiego MSZ Mohammad Javad Zarif na Twitterze: wszystko wskazuje na zaangażowanie w zamach Izraela i wezwał społeczność międzynarodową do potępienia ataku.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu i Pentagon nie skomentowały informacji o zamachu na naukowca irańskiego. Rzecznik izraelskiego wojska powiedział The Guardian: „Nie komentujemy informacji w zagranicznych mediach”. Fakhrizadeh był wysokim rangą oficerem Korpusu Strażników Rewolucji i kierował projektem tworzenia irańskiej broni jądrowej. Był też profesorem fizyki na Uniwersytecie w Teheranie i byłym szefem irańskiego Centrum Badań Fizyki.

Zachodnie wywiady podejrzewały, że był pomysłodawcą programu budowy broni jądrowej w Iranie odłożonym na półkę w 2003 roku. Ceniony był za wiedzę i fachowość przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Do zamachu doszło w chwili, gdy rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie między Iranem i Stanami Zjednoczonymi - wraz z ich sojusznikami Izraelem i Arabią Saudyjską - w związku z dążeniem Teheranu do stworzenia bomby atomowej.

Nikt nie przyznał się do zamachu, ale zabicie naukowca następuje kilka dni po doniesieniach, że siły Izraela mają przygotować się na wypadek ataku wojskowego USA na Iran, zanim prezydent Trump opuści swój urząd.

New York Times doniósł, że Trump omawiał taką możliwość przed opuszczeniem w styczniu Białego Domu.

W 2018 r. premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział: „zapamiętajcie to nazwisko”, odnosząc się do Fakhrizadeha, po tym jak ogłosił, że Mossad zdobył akta z irańskich tajnych archiwów nuklearnych.