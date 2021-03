Ogromy wzrost liczby aborcji. Polki szukają pomocy za granicą

Kidawa-Błońska: W Polsce obowiązuje obecnie drakońskie prawo aborcyjne

Chcemy, by prawo tworzyło takie warunki, aby decyzja o urodzeniu dziecka była świadomą decyzją kobiety, która będzie mieć zapewniony dostęp do antykoncepcji, do lekarza, do badań prenatalnych, żeby wreszcie, co bardzo ważne, posiadała odpowiednią wiedzę. Kiedy jednak podejmie decyzję o przerwaniu ciąży, powinna mieć zapewnione wsparcie - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka PO