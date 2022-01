Ogromny wzrost zakażeń koronawirusem. W stolicy zwołano sztab kryzysowy

"Ważny sztab nt. coraz trudniejszej sytuacji epidemicznej z ekspertami oraz przedstawicielami służb i instytucji miejskich oraz państwowych. Potrzeba pilnych działań rządu. Priorytety to wzrost wyszczepialności 3. dawką i organizacja pracy zdalnej w kluczowych instytucjach" - napisał Trzaskowski, załączając do wpisu zdjęcia, na których widać uczestników posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 30 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. "Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia" – mówił na środowej konferencji szef MZ Adam Niedzielski. Minister przekazał, że ponad 20 proc. obecnych zakażeń spowodował wariant omikron.