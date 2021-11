Ogromny wzrost liczby nowych zakażeń. Niepokojące informacje Ministerstwa Zdrowia

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 3 230 634. Dotychczas zmarło 79 161 osób, u których potwierdzono COVID-19.

„Mamy 16 590 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3213), lubelskiego (1830), małopolskiego (1303), śląskiego (1101), dolnośląskiego (1085), wielkopolskiego (1014), kujawsko-pomorskiego (1006), łódzkiego (1001), pomorskiego (976), warmińsko-mazurskiego (787), podlaskiego (724), podkarpackiego (702), zachodniopomorskiego (672), świętokrzyskiego (405), opolskiego (310), lubuskiego (277). 184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Pogarsza się sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 14 906 osób z COVID-19, w tym 1270 chorych podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To dwukrotnie więcej niż dwa tygodnie temu.