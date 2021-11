"Ogromna część polskiego społeczeństwa się na to nie godzi". Ostaszewska zalała się łzami na granicy

Ostaszewska wystąpiła u boku działaczy Fundacji Ocalenie na konferencji prasowej Grupy Granica. Aktorka od kilku dni przebywa w obszarze przygranicznym. Mówiła o wydarzeniach, których przez ten czas była świadkiem. Opisała m.in. sytuację z czwartku, kiedy spotkała małżeństwo i ich przyjaciela.

– Ci ludzie zostali pobici, zabrano im pieniądze, jeden z mężczyzn został uderzony łomem w głowę, trafił do szpitala, zabrano im wszystkie dokumenty. Jego żona bała się, że zostanie sama, że gdy wróci do lasu zostanie zgwałcona, że już nigdy nie zobaczy swojego męża – relacjonowała.

Odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej aktorka podkreśliła, że ogromna część społeczeństwa polskiego nie może spać po nocach i nie godzi się na to, co się dzieje.

- Przez tych parę dni byłam świadkiem niesamowitej pracy działaczy, ale widziałam też rzeczy rozrywające serce – mówiła dalej Ostaszewska. Opowiedziała, że chodząc po lesie z zupą i ubraniami, w które mogliby się przebrać migranci, natknęła się na trzy puste obozy. – W jednym z nich musiała być rodzina z malutkimi dziećmi. Były tam porzucone małe kaloszki, pieluchy i rzeczy, które bierze się do samolotu na krótką podróż – podkreślała, dodając że osobom tym nie udało się na czas udzielić pomoc. – Nie wiemy, jak zostali zabrani, ale ten obóz wyglądał dramatycznie – podkreślała.