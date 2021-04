Ograniczenie w dostępie do broni. Prezydent USA Joe Biden ogłasza listę sześciu działań, które podejmie jego administracja

"Skąd mają państwo mój numer?" Tak pozbędziesz się nękających telemarketerów. Kary i usunięcie numeru z bazy danych - poradnik

Każdego dnia odbieramy kilka telefonów od telemarketerów. Osoba po drugiej stronie chce przedstawić nam ofertę handlową, a następnie zaoferować sprzedaż usług lub produktów. Może to być frustrujące, szczególnie że telefony te wykonywane są do nas w trakcie naszej pracy. Jak skutecznie walczyć z telemarketingiem? Czy to w ogóle możliwe? Jakie kary mogą grozić telemarketerom? Zapoznaj się z naszym poradnikiem i sprawdź, co na ten temat mówi UOKiK. Chcesz pozbyć się nękających telefonów? Zatem dobrze trafiłeś.