Ograniczenia i nowa kolejność szczepień. Opublikowano rozporządzenie

Co się zmieni w kodeksie pracy: dodatkowe 5 dni urlopu, co jeszcze?

Zgodnie z nimi, w ramach etapu pierwszego, będą mogły być szczepione „osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów”.

W rozporządzeniu czytamy, że wprowadzone zmiany związane są z koniecznością umożliwienia członkom kadry narodowej - w tym przygotowującym się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących - powrotu do Polski z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny. To z kolei ma pozwolić na „zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego”.

Do pierwszej grupy dopisano również strażników gminnych i miejskich.

Zmiany objęły również nauczycieli nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień. Grupę te poszerzono o pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ile osób uda się zaszczepić?

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w piątek, że do końca pierwszego kwartału dostarczonych do Polski zostanie ponad 3 miliony szczepionek. - Od samego początku mówimy, że zgodnie z umową z Komisją Europejską do Polski zostaną dostarczone szczepionki do końca pierwszego kwartału, które pozwolą zaszczepić 3,1 miliona pacjentów pacjentów. Z uwagi na ograniczenia w dostawach nie będziemy w stanie zaszczepić większej liczby osób w pierwszy kwartale – tłumaczył.