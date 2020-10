Ogólnopolski Strajk Kobiet. Dziś kolejny dzień protestów, do akcji dołączają miasta w całej Polsce. Gdzie i kiedy strajki? Lista miast

Gdzie na grzyby w październiku? Kosze w dłoń - grzybiarze informują o wysypie grzybów w lasach! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu

Gdzie na grzyby w październiku? W sieci pojawiają się informacje, że w wielu lasach pojawił się istny, październikowy wysyp grzybów! Jeśli jednak zamiast kolejnej wycieczki z wiklinowym koszem lub wiaderkiem, wolicie zadowolić się tym co już udało Wam się zebrać, powspominajcie poranne wyprawy na grzyby, oglądając memy o grzybiarzach i grzybobraniu! Zbieranie grzybów to dla jednych pasja i świetna forma spędzania wolnego czasu, inni zwietrzyli okazję do żartów i tworzą MEMY.