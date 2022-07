OFICJALNIE: Lewandowski ogłoszony przez Barcelonę

To pierwsza oficjalna informacja dot. przejścia 33-letniego polskiego napastnika do Barcelony po okresie medialnych spekulacji oraz twardego "nie" władz mistrza Niemiec ws. transferu, bowiem Lewandowskiego łączył z klubem kontrakt do czerwca przyszłego roku.

"FC Barcelona i Bayern Monachium osiągnęły w zasadzie porozumienie w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego, uzależnione od przejścia przez zawodnika badań medycznych i podpisania kontraktów" - czytamy na stronie klubu.

"To było wyjątkowe osiem lat, spędziłem w Bayernie świetny czas" - przyznał w rozmowie z telewizją Sky Robert Lewandowski po zajęciach.

"Pożegnałem się dzisiaj z chłopakami na boisku. Nie bałem się o kontuzję, choć zawsze może się coś zdarzyć, nawet w domu. Chcę być w formie i jeszcze raz poćwiczyć z kolegami" - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Jak zapowiedział, po zgrupowaniu Barcelony w USA zamierza przyjechać do Monachium, aby "porządnie się pożegnać ze wszystkimi" i załatwić kilka prywatnych spraw, m.in. dotyczących domu.