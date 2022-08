Oficjalnie: Hakimi w Interze Mediolan. Real zarobi 40 milionów euro

Hakimi to gracz Realu Madryt, choć wielu kibiców kojarzy go raczej z Borussią Dortmund. Marokańczyk był wypożyczony do Niemieckiego klubu od 2018 roku, gdzie dorósł piłkarsko i dał się poznać jako ofensywnie przysposobiony wahadłowy. W lipcu tego roku umowa wypożyczenia się jednak skończyła, a Hakimi miał zawalczyć o pierwszy skład Królewskich z Danim Carvajalem. Piłkarz nie został jednak nawet sprawdzony przez Zinedina Zidane'a i sprzedano go do Włoch.

Inter Mediolan zapłacił za obrońce 40 milionów euro, a kolejne 5 milionów może zapłacić jako bonusy. Hakimi związał się z nową drużyną pięcioletnim kontraktem i wydaje się, że znalazł dla siebie idealne miejsce. Nerazzurri prezentują ofensywny futbol, a co ważniejsze, trener Antonio Conte forsuje grę z formacją z wahadłowymi. Marokańczyk będzie miał więc świetne warunki do rozwoju i być może Real Madryt wkrótce pożałuje tego transferu.