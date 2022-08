Oficerowie ABW źle zebrali dowody z miejsca śmierci

Kogo by Pan widział, na podstawie obecnej wiedzy, na ławie oskarżonych w sprawie wyjaśnienia przyczyn śmierci Barbary Blidy?

Dwóch kandydatów jest już pewnych. Dowody przeciwko nim już na obecnym etapie śledztwa są bezsprzeczne. Tym ludziom nie pomogą nawet najzdolniejsi, najdrożsi polscy adwokaci.

Kogo ma Pan na myśli?

Przede wszystkim Bogdana Święczkowskiego, byłego szefa ABW, a w pewnym oddaleniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

A co z premierem Jarosławem Kaczyńskim?

Tu byłbym zdecydowanie bardziej ostrożny. Były szef rządu, w przeciwieństwie do dwóch wymienionych osób, nie miał dostępu do materiałów źródłowych. Wzywał ich tylko do siebie, a ci, patrząc mu pewnie prosto w oczy, kłamali jak z nut.