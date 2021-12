Ofiary komendanta "Burego" były niepotrzebne

Postać kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" (1913-1949) budzi wiele kontrowersji. Bezspornym faktem jest, że był patriotą, który większość swojego dorosłego życia spędził w polskim mundurze, 10 lat (1939-1949) walcząc z Niemcami, Sowietami i komunistami.

Aresztowany przez bezpiekę, został stracony z wyroku komunistycznego sądu 30 grudnia 1949 r. Jego patriotyzm i oddanie w służbie Rzeczypospolitej nie budzi wątpliwości. Można by zaliczyć go do panteonu polskich bohaterów, jak zrobił to niedawno jego biograf Michał Ostapiuk (Komendant "Bury". Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa "Burego" 1913-1949, Białystok-Olsztyn-Warszawa 2019) pisząc, że wspomniany "powinien być uważany za niekwestionowanego bohatera polskiego podziemia" (s. 7). Sęk w tym, że dla wielu naukowców, nie mówiąc już społeczności białoruskiej w Polsce, taka opinia jest nie do przyjęcia.

80 ofiar

Kluczowym punktem sporu jest działalność kpt. Rajsa z początków 1946 r., kiedy jego oddział spacyfikował białoruskie wsie: Zaleszany, Wólkę Wygonowską, Zanie, Szpaki oraz Końcowiznę. Palono gospodarstwa, rozstrzeliwano pojedynczych komunistycznych kolaborantów. Ale już w pierwszej wsi Zaleszany, zginęło w palonych gospodarstwach kilkanaście ukrywających się tam osób (połowa to dzieci), a dwie osoby zastrzelono za próbę gaszenia pożarów.