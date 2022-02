Ofiary i rodziny ataków z 11 września 2001 r. dostaną miliardy dolarów. Skąd pochodzą pieniądze?

Ofiary i rodziny ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku otrzymają miliardy dolarów skonfiskowanych z banku centralnego Afganistanu. Prezydent Joe Biden ma ogłosić zarządzenie, które pozwoli ofiarom ataków terrorystycznych i rodzinom otrzymać około 3,5 miliarda dolarów z afgańskich aktywów. Fundusze zostały zabrane z banku centralnego Afganistanu, nim talibowie powrócili do władzy w sierpniu 2021, podał w piątek The New York Times, i od tego czasu były zamrożone.

W sumie Amerykanie mają 7 miliardów dolarów z afgańskiego banku centralnego, które zamrożono w USA po wycofaniu swoich wojsk z trwającej dwie dekady wojny – która rozpoczęła się w następstwie ataków z 11 września na WTC i Pentagon.

Dużą część z 7 miliardów dolarów zostanie przeznaczona na również finansowanie toczących się postępowań sądowych prowadzonych przez amerykańskie ofiary terroryzmu. Część pieniędzy dostaną organizacje charytatywne działające w Afganistanie, co ma rozwiązać obawy związane z obecnym kryzysem humanitarnym w tym kraju, który został poważnie dotknięty problemami finansowymi.

W sumie aktywa zagraniczne Afganistanu obejmowały 9 miliardów dolarów, z czego 7 miliardów dolarów przypada na Stany Zjednoczone. 2 miliardy dolarów znajdują się w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii i Katarze.