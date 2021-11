Ofensywa transferowa Xaviego. Wielki powrót do Barcy i przysługa od Guardiolii?

Xavi rozpoczął zmiany na Camp Nou. Hiszpan wprowadził korekty do klubowego regulaminu, a także powiększył kadrę zespołu. Do drużyny dołączy Dani Alves, który pamięta złote czasy w historii Blaugrany i ma być wsparciem menadżera oraz pewnego rodzaju łącznikiem z piłkarzami. Czy to jedyny powrót do stolicy Katalonii? Hiszpańska prasa donosi, że Xavi zimą będzie chciał sprowadzić do klubu Thiago Alcantare, czyli wychowanka słynnej La Masi. Pomocnik największe sukcesy święcił w Bayernie Monachium, ale jego przygoda w Premier League nie jest aż tak udana. Czy w tych plotkach jest więc ziarno prawdy?

To jednak nie ma być koniec zakupów w Anglii, o czym donosi Mundo Deportivo. Od momentu, gdy z Barcy odszedł Ronald Koeman z klubem mocno łączony jest Raheem Sterling. Piłkarz był jednym z najlepszych piłkarzy Trzech Lwów na mistrzostwach Europy, ale w Manchesterze City nie ma pewnego miejsca w podstawowym składzie. Xavi chętnie widziałby skrzydłowego u siebie, podobnie jak innego atakującego Ferrana Torresa. Hiszpan obecnie leczy kontuzję i kto wie, czy oferta powrotu do ojczyzny nie przekona go do zmiany barw.

Xavi za sterami Barcelony zadebiutuje 20 listopada w derbach z Espanyolem. Hiszpan musi szybko wdrożyć swoje pomysły treningowe, bo różnica między czołówką La Liga a Blaugraną robi się coraz większa.