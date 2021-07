Ofensywa opozycji na Pomorzu: Tusk w Gdańsku, posłowie PO w terenie

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zjechali sporą część Pomorza. W planach mieli odwiedzenie m.in. Rumii, Pucka, Słupska, Ustki, Chojnic, Starogardu Gdańskiego, Malborka. To część akcji "Kierunek Przyszłość", w ramach której politycy Koalicji Obywatelskiej mają spotykać się z wyborcami w kolejnych województwach.

- Rozmawiamy o tym, jaka może być przyszłość w Polsce. Bo to wyzwanie cywilizacyjne jest poważnym wyzwaniem, o którym musimy porozmawiać. Olbrzymie pieniądze, które mogą do Polski przepłynąć, które mogą być dobrze wykorzystane na rozwój. Ale mogą też być rozkradzione, tak jak proponuje dzisiaj władza - przekonywał w Onecie pomorski poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann.

- Jeżeli pani marszałek Witek nie widzi tego, że Unia Europejska i Polska to wspólne organizmy, to chyba czas najwyższy zrezygnować z polityki. Jeżeli robi to druga osoba w państwie, to trzeba zapytać pana prezesa Kaczyńskiego, czy to jest oficjalne stanowisko PiS. Czy oni chcą naprawdę wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? - Onet.pl cytuje Borysa Budkę.

Źródło: Onet.pl