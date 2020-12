OECD prognozuje spadek realnego PKB w 2020 roku w Polsce o 3,5 proc., oraz wzrost w 2021 roku o 2,9 proc.

Rusza akcja „Wolontariat ozdrowieńców”. Prezydent zachęca do opieki nad seniorami w DPS-ach

- Ta obecność i to ciepło, które wolontariusze są w stanie przekazać tym osobom, które w DPS-ach się znajdują, z całą pewnością jest wręcz bezcenne. Dlatego chciałem zachęcić wszystkich ozdrowieńców, aby zgłaszali się poprzez stronę internetową wspierajseniora.pl do różnych form pomocy dla seniorów, ale także do akcji „Wolontariat ozdrowieńców” – mówił prezydent.