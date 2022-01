Odrzucono wniosek Polski. KE domaga się zapłaty 69 mln euro za nieprzestrzeganie decyzji TSUE

Polski rząd przekonywał, że zamierza wypełnić wyrok TSUE i znieść Izbę Dyscyplinarną, ale potrzebuje na to więcej czasu. W związku z tym wystosowano pismo do Komisji Europejskiej z prośbą, by nie przesyłano wezwań do zapłaty za niewykonanie wyroku.

W czwartek korespondentka Polsat News Dorota Bawołek poinformowała na Twitterze, że w Brukseli odrzucono wniosek Polski o nieegzekwowanie kar za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu reform.

"Komisja Europejska wysłała wezwanie do zapłaty do tej pory naliczonej grzywny za nieprzestrzeganie decyzji TSUE: 69 mln euro za czas od 3 listopada do 10 stycznia" - przekazała.