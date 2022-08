Odroczone rozprawy to kolejny problem dla przedsiębiorców Michał Szczygielski

Korytarze sądów powszechnych oraz sale rozpraw opustoszały. Odbywają się tylko rozprawy pilne, czyli np. te dotyczące aresztów, związane z bezpieczeństwem dzieci oraz sprawy, w których w najbliższych dniach lub tygodniach miałoby nastąpić przedawnienie. Nie pracują także sądowe biura podawcze. Taka sytuacja ma potrwać przynajmniej do końca marca. Odroczone rozprawy, to kolejny problem, z którym mierzą się przedsiębiorcy odkąd epicentrum pandemii przeniosło się z Azji do Europy.