„Odpowiedzialność historyczna”. Ukraina oczekuje od Niemiec dostaw broni

Ambasador Ukrainy w Berlinie poinformował w rozmowie z niemieckimi mediami, że jego kraj oczekuje od Niemiec pilnego zaopatrzenia w uzbrojenie obronne. Podkreślił przy tym, że Niemcy ponoszą za Ukrainę taką samą odpowiedzialność historyczną, jak za Izrael.

Andrij Melnyk tłumaczył, że wsparcie militarne zwiększyłoby cenę, jaką Władimir Putin musiałby zapłacić za ewentualny atak na Ukrainę, a także mogłoby jemu zapobiec. Jego zdaniem, rosyjska inwazja na jego kraj wciąż jest bardzo realna. – Wszystkie światła ostrzegawcze migają jaskrawo czerwonym kolorem – powiedział.

Ukraiński dyplomata poruszył też kwestię przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wezwał nowy rząd Niemiec do pilnego zaangażowania w tej sprawie. – Tylko wówczas, gdy Ukraina stanie się nierozerwalną częścią Paktu Północnoatlantyckiego, Putin zostałby pozbawiony pokusy, by nas zaatakować – wyjaśnił Melnyk.

