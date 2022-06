Odpowiedni strój do ćwiczeń to połowa sukcesu. Jakie ubrania wybierać do treningu?

Bez względu na to czy trenujesz w domu, na siłowni czy na świeżym powietrzu będzie potrzebny Ci odpowiedni strój do ćwiczeń. W czym najlepiej trenować? Jaki ubrania wybierać do aktywności fizycznych? Inne potrzeby mają kobiety wobec stroju do aktywności fizycznych, a inne mężczyźni. Na co zwracać uwagę wybierając strój do biegania, jogi oraz innych aktywności fizycznych?

CC0