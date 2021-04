Odporność zbiorowa do końca II kwartału? Prof. Horban: Dopiero po zaszczepieniu 70-80 proc. osób

Główny doradca premiera ws. koronawirusa, stwierdził na antenie RMF FM, że niepokoją go słowa ministra Adama Niedzielskiego, który wskazuje, że jedynie 40 proc. osób w wieku pomiędzy 60 a 70 przyjęło szczepionkę na kronawirusa. - Do odporności stadnej mamy tutaj daleko. W tej grupie, tak samo pięknie nam się wyszczepiła grupa osób powyżej 80. roku życia i efekt widzimy od razu, bo większość osób, które do nas trafia, do szpitala, jest młodsza niż 80-latkowie, ale również w grupie 70-80-latków, którzy nie są już tak liczni jak 60-latkowie, ta wyszczepialność nie osiągnęła jeszcze 80 proc. – tłumaczył prof. Andrzej Horban.