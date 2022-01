„Odporna Polska”. Platforma Obywatelska przedstawiła część swojego programu

Kongres programowy Platformy Obywatelskiej pod hasłem „Odporna Polska” rozpoczął się w sobotę o godz. 13.00 w Błoniu na Mazowszu. To pierwsze z cyklu tego rodzaju wydarzeń zaplanowanych przez PO. Kolejne mają odbyć się w najbliższych dniach i tygodniach. Podczas konwencji politycy największej partii opozycyjnej zaprezentują swoje propozycje dot. największych wyzwań stojących przed państwem.

- „Odporna Polska” to Polska, w której polityk nie zastępuje pilota podczas awaryjnego lądowania. To Polska, w której polityk nie zastępuje naukowców w obliczu tak wielkiej pandemii – mówiła w sobotę Marta Globik. Posłanka PO, która prezentowała punkty dot. obszaru zdrowia, zapowiedziała stworzenie miejsca dla Naczelnego Inspektora ds. walki z epidemią. Z założenia ma on być niezależnym ekspertem z uprawnieniami do wydawania zaleceń administracji publicznej. – Rak nie czeka, aż skończy się pandemia. Musimy stworzyć sieć białych szpitali wolnych od wirusa – mówiła dalej. Z jej wystąpienia wynika, że PO będzie dążyła do zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa urzędnicze w czasie stanu zagrożenia.