OdNowa RP dołączy do Zjednoczonej Prawicy. „Dużo uwagi poświęciliśmy części programowej”

– Lada moment szczegóły zostaną ogłoszone wspólnie z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim – powiedział w środę Ociepa.

Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki, który należy do OdNowy RP powiedział w rozmowie z polskatimes.pl, że z umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy, wszyscy są zadowoleni, bo dwie strony muszą się zgodzić. – Oczywiście proces trwał, bo wiadomo, że następuje przeorganizowanie całej Zjednoczonej Prawicy i teraz cztery podmioty współtworzą ten projekt. Myślę, że dużo uwagi poświęciliśmy części programowej i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czekamy na to, żeby wspólnie ciekawe tematy realizować – dodał.

Wcześniej media spekulowały, że Marcin Ociepa zostanie ministrem rozwoju. Tymczasem lider OdNowy RP pozostał na stanowisku wiceministra obrony narodowej. Wojciech Murdzek pytany przez polskatimes.pl o tę kwestię powiedział, że „ważniejszy jest projekt Zjednoczonej Prawicy, niż satysfakcja typu, że „coś by się chciało”. – Było zainteresowanie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju, co nie jest wielką tajemnicą, wykazywaliśmy je z racji – nazwijmy to – historycznych.