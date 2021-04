Odmrażanie gospodarki. "Cieszy, że poznaliśmy (wreszcie!) kryteria stosowania obostrzeń"

- Od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu i w zamkniętych obiektach sportowych i na basenach. Po majówce wrócą do działalności galerie handlowe, sklepy budowlane. Do szkół wrócą po przerwie majowej dzieci z klas I-III. Zostaną otwarte galerie sztuki, muzea. 8 maja wznowią działanie hotele - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w środę.

- Decyzja o stopniowym luzowaniu obostrzeń jest jak najbardziej potrzebna i na miejscu- skomentował Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, cytowany w komunikacie. - Cieszy także to, że poznaliśmy (wreszcie!) kryteria stosowania obostrzeń. Aczkolwiek nie są one do końca zrozumiałe. Weźmy chociaż hotele. Dlaczego może być w nich tylko dostępne 50 proc. miejsc? Przecież każdy z gości ma swój pokój? Najważniejsze, że dzisiejsza decyzja daje podstawy do umiarkowanego optymizmu, że to, co najgorsze, jest już za nami- dodał.