Oddali mecz walkowerem, bo bronią granicy z Białorusią. Czarni Żagań nie pojechali do Ośna Lubuskiego red.

Polska Press

Do absurdalnej sytuacji doszło w rozgrywkach IV ligi. Dzisiejszy mecz pomiędzy Spójnią Ośno Lubuskie, a Czarnymi Żagań nie doszedł do skutku, ponieważ... piłkarze gości bronią granicy z Białorusią i nie stawili się na spotkanie. Większość z nich to zawodowi żołnierze.