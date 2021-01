Odbiór domu po zakończeniu budowy – 6 formalności, które musisz załatwić. O czym trzeba pamiętać?

Przed przystąpieniem do odbioru domu inwestor powinien zgromadzić wymaganą dokumentację, co trwa zwykle kilka miesięcy. To, jakie dokładnie dokumenty będą potrzebne, zależy od konkretnej inwestycji – żeby to ustalić, należy skonsultować się z urzędnikami oraz kierownikiem budowy.Najczęściej wymagane dokumenty to: prawidłowo wypełniony dziennik budowy (z wpisem o zakończeniu budowy), oświadczenia wystawiane przez kierownika budowy (o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, o zgodności robót z pozwoleniem na budowę i o doprowadzeniu placu budowy do porządku), projekt techniczny budynku, kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz wszystkie protokoły z odbiorów oraz badań (m.in. instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej).

Podobnie jak rozpoczęcie budowy domu, tak i jej zakończenie wiąże się z wieloma formalnościami. Oto poradnik, jak krok po kroku je załatwić.

Odbiór domu po zakończeniu budowy to ostatni etap przed wprowadzeniem się do zbudowanego własnymi siłami budynku. Choć formalności do załatwienia jest dużo, inwestor może liczyć na wsparcie kierownika budowy oraz urzędników. Przejdź do galerii i zobacz, co krok po kroku należy załatwić. Poznaj 6 formalności związanych z odbiorem domu po zakończeniu budowy:

Odbiór domu po zakończeniu budowy. Jak wygląda procedura? W Polsce istnieją dwie procedury związane z etapem zakończenia budowy domu jednorodzinnego. Informację o tym, która procedura nas dotyczy, można znaleźć w pozwoleniu na budowę. Procedury te to: zawiadomienie o zakończeniu budowy,

pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Obie są do siebie dość zbliżone i podobnie wygląda proces przygotowywania się do nich. Co więcej, inwestor może zdecydować, że zamiast zawiadamiać nadzór budowlany o zakończeniu budowy, woli uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Swojej decyzji nie musi uzasadniać – jeśli woli skorzystać z tej drugiej procedury, ma do tego prawo.

Jak wyglądają kolejne etapy załatwiania formalności po zakończeniu prac budowlanych? W skrócie można je przedstawić następująco:

gromadzenie przez inwestora wymaganej dokumentacji,

złożenie wymaganych dokumentów w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

oczekiwanie, aż urzędnicy sprawdzą dokumentację (i ewentualne uzupełnianie wskazanych braków),

przeprowadzenie przez urzędników kontroli na placu budowy (na ogół dotyczy tylko osób uzyskujących pozwolenie na użytkowanie),

uzyskanie zgody na użytkowanie (w formie tzw. milczącej zgody urzędu lub zaświadczenia o braku sprzeciwu),

wprowadzenie się do zbudowanego domu. Zobacz szczegółowe omówienie tych etapów w galerii:

Warto pamiętać, że najwięcej czasu zajmuje zebranie wymaganej dokumentacji. Warto zabrać się za to jak najszybciej, z dużym wyprzedzeniem, ponieważ uzyskanie niektórych dokumentów może zająć nawet kilka miesięcy. Na tym etapie ważnym wsparciem będzie doświadczony kierownik budowy, który podpowie, co jeszcze trzeba załatwić. To również on odpowiada za sporządzenie znacznej części wymaganych oświadczeń oraz prawidłowe uzupełnianie dziennika budowy.

