Od września emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej. Chodzi o osoby na wcześniejszej emeryturze

- Na nowe kwoty limitów muszą uważać szczególnie osoby pobierające renty socjalne, bo ich dotyczą nieco inne zasady dorabiania. Jeśli ich dodatkowy przychód będzie wyższy niż pierwszy próg czyli 3853,20 zł, to wypłata renty socjalnej za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia, nie przysługuje w całości- komentuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, cytowana w komunikacie.

Jak wskazano, limity zarobków, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września uzależnione są od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. - Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2021 do 30 listopada 2021 roku. Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września to 3853,20 zł brutto- wskazano w komunikacie.

Jednocześnie ekspertka przypomina, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał ogłaszane przez prezesa GUS "jest, co roku niższe niż w styczniu".

Oznacza to, że jeśli przychód emeryta lub rencisty w danym miesiącu będzie wyższy, to wypłata świadczenia za ten miesiąc jest odpowiednio zmniejszana. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od września to 7155,90 zł.Z kolei przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia za dany miesiąc.