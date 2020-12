Od stycznia 2021 roku na rachunkach za prąd pojawi się nowa opłata. Sprawdź ile zapłacisz

Oszuści znaleźli sposób na zaciaganie pożyczek na niczego nieświadome ofiary. Rzecznik finansowy ostrzega

Metoda „na pracodawcę” polega na wyłudzeniu danych logowania do mobilnych kanałów dostępu do bankowości internetowej, pod pretekstem atrakcyjnej oferty pracy. Przestępcy nie ograniczają się już do wyłudzania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym klienta – mówi Rzecznik Finansowy.