Od soboty ponownie otwarte hotele. Rząd opublikował rozporządzenie

Jednak w ten weekend nie zjemy jeszcze w hotelowych restauracjach, ani nie skorzystamy ze strefy welness&spa. Dopiero od przyszłej soboty, czyli od 15 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych, jednak co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny, a odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Dopiero od 29 maja będziemy mogli pójść do restauracji. I to właśnie wówczas w hotelach miejskich spodziewają się wzrostu obłożenia.

Jednak ta wizyta też będzie musiała się odbywać w reżimie sanitarny, Co to oznacza? Do momentu zajęcia miejsca przy stoliku, klienci będą musieli mieć zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie także obsługę kelnerską. W samym lokalu, dostępny będzie co drugi stolik, a odległość między nimi, podobnie jak w przypadku ogródków, będzie musiała wynosić minimum 1,5 metra, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.