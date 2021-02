Od soboty 27 lutego nowe obostrzenia. Surowe restrykcje mogą objąć kolejne województwa

Uczniowie nieprędko wrócą do szkół. Minister Niedzielski ogłosił decyzję. Zdalne nauczanie przedłużone. Na Mazurach zmiany w klasach I-III

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Minister Adam Niedzielski rozwiał nadzieje rodziców wyglądających rychłego powrotu stacjonarnego nauczania. Jak podkreślił podczas konferencji w środę, 24 lutego, w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. - Musimy się cofnąć o 1/16 kroku. Chcemy, aby restrykcje obowiązujące obecnie zostały w całej Polsce, oprócz województwa warmińsko-mazurskiego - mówił szef resortu. W praktyce oznacza to, że podopieczni klas I-III szkół podstawowych na Warmii i Mazurach na co najmniej dwa tygodnie wrócą do nauczania na odległość. W pozostałych regionach, w tym w woj. śląskim, najmłodsi uczniowie nadal mogą uczyć się w szkołach. Dzieci i młodzież od IV klasy wzwyż nadal będą kształcić się online.