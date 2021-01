Od poniedziałku masowe szczepienia Polaków. Dworczyk: Nie mamy już wolnych szczepionek i terminów

Zgodnie z zapisami dokumentu, w ramach etapu pierwszego, będą mogły być szczepione „osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów”.

Zmiany objęły również nauczycieli nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień. Grupę te poszerzono o pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Co dalej z dostawami? Dworczyk: Szczepionki, które dotrą do nas do 31 marca zostały już rozdysponowane

Nie wszystkich uda się jednak zaszczepić tak szybko, jak pierwotnie zakładano. A to dlatego, że firma Pfizer – której szczepionka, jako pierwsza została zaaprobowana do masowego użytku - zmniejszyła czasowo dostawy preparatu do krajów Unii Europejskiej. W związku z tym do Polski, zamiast zapowiadanych 360 tys., trafiło w poniedziałek 18 stycznia jednie 176 tys. dawek szczepionki.

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał w niedzielę, że szczepionki, które dotrą do nas do 31 marca zostały już rozdysponowane. - Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. Dziś już mamy umówione terminy dla 3 mln osób. To oznacza, że nie mamy już wolnych szczepionek i terminów. Wynika to z braku szczepionek - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.