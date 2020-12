Od nowego roku zapłacimy więcej za prąd. Rachunki wyższe nawet o kilkanaście złotych. Jest decyzja URE

Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej. Jak podano w komunikacie, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, "zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy".

Jednak do tego doliczyć należy opłatę za Odnawialne Źródła Energii, czyli dodatkowe 2,2 zł za megawatogodzinę oraz tzw. opłatę mocową. Poziom tej opłaty wyniesie od 1,87 zł do 10,46 zł.