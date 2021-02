Od nowego roku za "małpki" płacimy dużo więcej ale nie wpłynęło to na spadek ich sprzedaży Maciej Badowski

Podwyżkom cen nie towarzyszył znaczący spadek rotacji małych opakowań tego trunku. Tomasz Czachorowski/ Polska Press

Opłata od „małpek” przyczyniła się do wzrostu cen detalicznych wódek o pojemnościach 100 i 200 mililitrów w handlu tradycyjnym. Do początku lutego wzrosty sięgnęły nawet 26 proc. dla najpopularniejszych wódek czystych i 22 proc. dla kolorowych. Jednak nie przełożyło się to na spadek liczby sprzedawanych „małpek” tak znacząco jak zakładano.