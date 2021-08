Od niemowlęcia do nastolatki: upływ czasu zaklęty w jednym filmie. Jak zmienia się twarz? Niezwykłe metamorfozy

Timelapse z życia

Upływ czasu zaklęty w jednym filmie. Czy to możliwe? Tak, wymaga jednak niezwykłej wytrwałości i zawziętości. Ci, którym się to udało, mają dziś po kilka milionów wyświetleń na YouTube. Co jest takiego niezwykłego w ich wideo?

Hugo

Filmy poklatkowe przedstawione w niniejszym materiale powstały w oparciu o serię zdjęć lub ujęć złożonych w jeden obraz. By ukazać proces dorastania czy też metamorfozy wizerunku, zdjęcia były wykonywane praktycznie codziennie przez bardzo długi czas. Najbardziej wytrwali okazali się rodzice Lotte, którzy portretowali córkę aż przez 20 lat! Dzięki temu widzimy dokładnie, jak dziewczynka zmieniała się wraz z wiekiem.

Lotte

Portrety w formie timelapse tworzone na przestrzeni lat to nie tylko niezwykłe pamiątki, ale i wyjątkowa dokumentacja pozwalająca zaobserwować upływ czasu. Choć z dnia na dzień nie dostrzegamy zmian w naszym wyglądzie, jeśli zestawimy zdjęcia wykonywane przez kilka lat jedno po drugim - zmiana staje się wyraźna.