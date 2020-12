Od najbliższej soboty nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy

Jest to odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. - Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie – przypomina Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Policjanci zachęcają kierowców do sprawdzenia swoich danych w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl.

W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Wirtualny portfel

To nie wszystko, co czeka na Was w tym wirtualnym portfelu, bo tak nazywamy mObywatela. Znajdują się tutaj także eRecepty.

Młodsi użytkownicy znajdą tam także mLegitymację szkolną i mLegitymację studencką.

Polak za granicą – to kolejna część aplikacji. Podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu, czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata.