Od morza do gór: atrakcje turystyczne Polski na archiwalnych zdjęciach. Jak się zmieniły w ciągu wieku?

Międzywojenny rozkwit turystyki

Koniec zaborów i początek Niepodległej Polski to moment, w którym nastąpiło wielkie odrodzenie krajowej turystyki. Masowe podróże po kraju stały się szczególnie modne od drugiej połowy lat 20., kiedy to wyraźnie rozwinęła się sieć kolejowa. W 1926 roku rozporządzeniem prezydenta Polski utworzono Polskie Koleje Państwowe na zasadach handlowych. W 1928 r. przewieziono w Polsce koleją ok. 175 mln pasażerów.

Upowszechnienie wypoczynku

Największą zamianą, jaką przyniosło Międzywojnie, był fakt upowszechnienia wypoczynku. Wyjazdy przestały być zarezerwowane wyłącznie dla bogaczy. Choć elita wciąż skupiała się wokół luksusowych wczasów w Zakopanem, reszta narodu ruszyła w kraj. W 1922 roku władze zagwarantowały pracownikom 2-tygodniowy urlop, z którego korzystały m.in. tysiące robotników.

Jak i gdzie podróżowano?

Podróże można było organizować za pośrednictwem biur podróży, takich jak Orbis, który swoją działalność rozpoczął w 1920 roku. Po 10 latach funkcjonowania biuro obsługiwało rocznie 5 mln turystów.