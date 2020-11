Od jutra ponownie otwarte zostaną galerie handlowe. Jak będą wygladały zakupy?

- Galerie handlowe są pierwszym kierunkiem świątecznych i przedświątecznych zakupów klientów w kraju nad Wisłą. W ubiegłych latach ruch w tym okresie rósł o nawet 25%. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną, tych wizyt będzie mniej, jednak nie mniej ważne jest bezpieczeństwo klientów i pracowników. Właściciele i zarządcy galerii handlowych bardzo rygorystycznie podchodzą do tematu odpowiedniego zabezpieczenia obiektów oraz przestrzegania w nich norm sanitarnych. Płyny do dezynfekcji, osłony, wydzielone strefy, ochrona nadzorująca przestrzeganie zasad to tylko część procedur. Liczne badania wskazują, że współczynnik zarażeń w tego typu miejscach jest jednym z najniższych jeżeli bierzemy pod uwagę miejsca publiczne – mówi Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE.

Na niemal każdej stronie galerii znajdziemy bezpośrednie numery telefonów do sklepów. W ramach odpowiedzialnych zakupów zapytajmy członków naszej rodziny, przyjaciół czy sąsiadów czy nie potrzebują czegoś, co możemy kupić dla nich wybierając się do galerii. Minimalizujemy tym samym ruch, jednocześnie pomagając sobie nawzajem. Na koniec przypomnienie o odpowiednich zabezpieczeniach – przygotuj maseczkę, rękawiczki, zabierz własną torbę na zakupy (to nie tylko bezpieczne, ale także ekologiczne).

Nowa rzeczywistość w galeriach handlowych

W trakcie zakupów w galerii i przestrzeni publicznej pamiętaj o tym, aby mieć poprawnie założoną maseczkę. Gdy korzystasz z parkingu, parkuj co drugie miejsce. Będąc w obiekcie podążaj zgodnie z wyznaczonym przez siebie planem zakupów i zwracaj uwagę na znaki porządkowe oraz polecenia służb obiektu. Po wejściu do galerii zdezynfekuj ręce i powtarzaj tę czynność w każdym sklepie oraz po skorzystaniu z toalety. Staraj się także stosować płatności bezdotykowe.