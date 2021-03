Od dzisiaj zrobisz zakupy na Amazon.pl. Co oferuje platforma Jeffa Bezosa?

- Jeff Bezos przed erą potęgi Amazona mawiał, że jego firma zawsze będzie koncentrować się na kliencie. To w e-commerce przekłada się na czas dostawy i obsługę klienta. To głównie tym może do siebie przekonać polskich klientów Amazon. Jednak poprzeczka poziomu obsługi klienta w rodzimym e-commerce zawieszona już jest bardzo wysoko- wyjaśnia.