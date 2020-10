Od dzisiaj nowe ograniczenia. Mniej osób na weselach lub całkowity zakaz imprez oraz powrót nauki w trybie zdalnym

Warszawa: Limity w komunikacji miejskiej. Ile osób może być w autobusach? Trzaskowski: Jeśli widzisz przepełniony pojazd - nie wsiadaj

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy zapowiedział, że od poniedziałku na ulice stolicy wyjedzie cały dostępny tabor. - Do pracy kierujemy wszystkie załogi. To oznacza, że na trasy wyjedzie 1560 autobusów, 425 tramwajów, 54 pociągi metra i 20 SKM - poinformował. - To absolutne 100 proc. naszych możliwości, ale i tak nie wystarczy przy narzuconych przez rząd ograniczeniach - dodał.