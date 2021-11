Od dziś dorośli Polacy zaszczepią się przeciwko grypie za darmo

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek rozporządzenie dotyczące zapobiegania grypie sezonowej.

Zgodnie z treścią dokumentu od wtorku 23 listopada osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 lat będą mogły zaszczepić się bezpłatnie w istniejących punktach szczepień.

„Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie dedykowanej na sezon 2021/2022 do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych” - głosi treść rozporządzenia ministra zdrowia.

Z bezpłatnego szczepienia skorzystać może ok. 30 mln osób.

O możliwości darmowego zaszczepienia się przeciwko grypie poinformował w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Mamy w tej chwili w Agencji Rezerw Strategicznych dość dużą liczbę szczepionek przeciwko grypie, a wiemy, że na rynku aptecznym tych szczepionek brakuje. Do niedawna ta refundacja obejmowała osoby starsze, osoby z upośledzoną odpornością, medyków, służby mundurowe, ale widzimy, że punkty szczepień, blisko 3 tysiące punktów szczepień, nie zgłaszają się po szczepionki. To znaczy, że te osoby z tych grup ryzyka nie korzystają z tych szczepień. Stąd też szybka decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i uruchomienie od jutra sczepień 18 plus. Czyli każdy z państwa, kto ukończył 18. rok życia, może pójść do przychodni, która jest punktem szczepień, i poprosić o zaszczepienie – powiedział na konferencji prasowej.