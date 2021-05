Od czwartku zmiany w korzystaniu z hulajnóg elektrycznych. Sprawdź co się zmieni

- Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetowe, jednak ograniczenie prędkości do 20 km/h uważam za restrykcyjne. W większości krajów europejskich ta maksymalna prędkość jest nieco wyższa, na poziomie 25 km/h. Wolniejsza jazda po jezdniach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h o 10 kilometrów w stosunku do innych pojazdów może stwarzać zagrożenie- komentuje Borys Pawliczak, dyrektor generalny Dott w Polsce.