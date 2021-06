Od 7 czerwca szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat

– Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat i jest to ponad 2,5 miliona uczniów – przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dziś Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych, a 2 czerwca rząd poda nowe informacje na temat luzowania obostrzeń.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Od 7 czerwca b.r. rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Micha Dworczyk wskazał, że jest to ponad 2,5 miliona uczniów. – Dzieci będą szczepiły się jak inni pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i powszechnych – przekazał. Dodał, że szczepienia w szkołach nie rozpoczną się przed wakacjami, a preparaty podawane będą w placówkach dopiero wakacjach.

Dworczyk pytany przez dziennikarzy, czy sczepienia dzieci będą obowiązkowe oświadczył, że „w tej chwili nie ma takiej dyskusji, by szczepienia były obowiązkowe, dla którejkolwiek z grup wiekowych w Polsce”. – W żadnym z krajów UE nie ma obowiązku przyjmowania takich szczepień – mówił minister i dodał, że rząd dalej będzie prowadził profrekwencyjne działania w ramach programu szczepień.

Szczepienia w szkołach i kampania informacyjna Minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał, że jeszcze w czerwcu w szkołach rozpocznie się akcja informacyjna dotycząca szczepień uczniów. – Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców wszystkich klas, materiały informacyjne na temat szczepień, etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach, a po wakacjach, w drugim tygodniu września, będziemy mieli zbieranie kwestionariuszy medycznych – mówił. – Ten drugi tydzień września, od 6 do 10 września, to moment w którym dyrektorzy szkół będą mogli otrzymać od wszystkich rodziców zainteresowanych uczniów szczepieniami tych, którzy się jeszcze nie zaszczepią do tego czasu, bo mogą szczepić się już teraz i w wakacje w populacyjnych punktach szczepień, kwestionariusze medyczne – wyjaśniał.

Czarnek dodał, że w trzecim tygodniu września (13–17 września)rozpocznie się akcja szczepień w szkołach. – Będzie uzależniona od tego, ilu będzie chętnych w poszczególnych placówkach, dyrektorzy będą decydować, czy punkty szczepień będą na terenie szkół – mówił szef resortu. Szczepienia najmłodszych uczniów Szef KPRM przekazał, że trwają badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7–12 lat. – Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań, będziemy podejmowali decyzje w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej – przekazał Michał Dworczyk. Niedzielski: Dziś Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych Obecny na konferencji minister zdrowia poinformował, że od 1 czerwca , Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. – To system stworzony przez Komisję Europejską, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po UE w trakcie pandemii – tłumaczył.

Adam Niedzielski zaznaczył, że Polska jest w grupie siedmiu krajów UE, które już nie testują certyfikatu, a z niego korzystają. – Od dziś państwo możecie korzystając ze swojego konta pacjenta pobrać certyfikat – przekazał, dodając, że dokument jest dostępny w wersji elektronicznej, ale można go również wydrukować. Szef resortu zdrowia zapowiedział również, że do 25 czerwca opracowana zostanie możliwość „prezentowania” certyfikatu covidowego w aplikacji MojeIKP (odpowiednik Internetowego Konta Pacjenta, ale na urządzeniach mobilnych).

Pytany o tzw. paszport covidowy Niedzielski mówił, że jest to „wystandaryzowana formuła, która obowiązuje w całej UE i będzie obowiązywała od 1 lipca:. – Ale największą zaletą posiadania certyfikatu jest to, że przekraczając granicę, nie musimy każdorazowo pokazywać testu, wystarczy pokazanie tego certyfikatu – stwierdził minister zdrowia. 2 czerwca informacje o luzowaniu obostrzeń Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada także, że 2 czerwca rząd przedstawi nowe informacje o luzowaniu obostrzeń. – Jeżeli chodzi o obostrzenia, to jutro na konferencji przedstawimy dalsze kroki luzujące. To będzie informacja w perspektywie do 26 czerwca. W poniedziałek (7 czerwca) przedstawimy z panem premierem plan, który będzie obejmował całe wakacje – mówił.

Szczepienia niepełnoletnich Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Medycznej została przyjęta rekomendacja dot. szczepień da osób 12+. Rada zarekomendowała szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12 do 15 roku życia preparatem Cominarty.

Z kolei w połowie maja ruszyła rejestracja dla 16- i 17-latków. Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer. Po każdym z kolejnych dwóch szczepień nastolatek otrzyma zaświadczenie o przebytym szczepieniu. Będzie ono też, podobnie jak kod QR potwierdzający pełny cykl szczepienia, na Internetowym Koncie Pacjenta nastolatka (Na IKP wybierz „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia”).

Aby młody człowiek otrzymał preparat, wymagana jest zgoda rodziców.

