Od 26 kwietnia luzowanie obostrzeń. Co się zmienia w 11 województwach?

Ślązacy jadą do fryzjera w Krakowie. Regionalne obostrzenia nie zakazują wyjazdów

Kiedy pójdziemy do fryzjera, kosmetyczki czy do galerii handlowej? Śląsk znalazł się wśród pięciu województw, gdzie nie będą poluzowane obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. To oznacza, że mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Rybnika czy Częstochowy i Zawiercia nie mogą iść jeszcze do fryzjera, salonu urody czy do centrum handlowego. Chyba, że pojadą do Olkusza, Krakowa czy do Kielc. Tam od 26 kwietnia czynni będą fryzjerzy i kosmetyczki. Zamknięte w dalszym ciągu pozostają galerie handlowe.