Od 2022 r. zdrożeje prąd. Wicepremier Jacek Sasin tłumaczy, co rzutuje na rachunki

– Warto, by Polacy mieli świadomość, co rzutuje na ich rachunki za prąd. Pokazywać i edukować. Na przykład dobrym pomysłem będzie, jeśli spółki energetyczne na rachunkach będą umieszczać strukturę kosztów – tak, by każdy widział, za co płaci. Aż 59 proc. ceny energii stanowi koszt uprawnień do emisji CO2, kolejne 8 proc. – koszty obowiązków OZE i efektywności energetycznej, wynikające z polityki klimatycznej UE. Zatem aż dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne! Marża i akcyza to zaledwie 2 proc. – tłumaczy Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.