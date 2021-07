Od 1 lipca w UE uznawane są Unijne Certyfikaty COVID (UCC). Do 30 czerwca zaświadczenie pobrało 5,6 mln Polaków

- Od 21 czerwca, czyli dnia, w którym w naszej aplikacji pojawił się Unijny Certyfikat COVID – pobrało go z niej ponad milion osób, dokładnie 1 164 123– mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - UCC w mObywatelu to przede wszystkim wygoda. Dostępny w naszej aplikacji certyfikat działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci – dodaje, cytowany w komunikacie.