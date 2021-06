Od 1 lipca nie użyjesz tych produktów. Koniec z jednorazowym plastikiem

W 2019 roku Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę "The Single-Use Plastics Directive", zwaną dyrektywą plastikową. Zgodnie z jej zapisem, na terenie UE zakazana będzie sprzedaż tworzyw sztucznych, głównie jednorazowych naczyń, patyczków higienicznych czy rurek do napojów. Przepisy powinny być wprowadzone w życie do 3 lipca 2021 roku.

- Według Komisji Europejskiej ponad 80 proc. odpadów w morzach stanowią tworzywa sztuczne. Co więcej, po przeanalizowaniu plastikowych odpadów, znajdujących się na samym dnie morza, okazało się, że aż 89% z nich to to produkty jednorazowego użytku- podaje WWF Polska.