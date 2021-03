Od 1 kwietnia sklepy ALDI wprowadzają testy Primacovid wykrywające przeciwciała koronawirusa. To już trzecia sieć w Polsce z taką ofertą

Wykonanie testów zaleca się osobom, które podejrzewają, że miały kontakt z osobami zakażonymi. W przypadku narażenia na kontakt z wirusem, przeciwciała IgG i/lub IgM można zaobserwować w ciągu kilkunastu dni od wystąpienia objawów. Jeżeli test zostanie wykonany zbyt wcześnie, uzyskane wyniki mogą nie dać właściwego wyniku i dlatego zaleca się wykonanie badania 10 -20 dni po wystąpieniu objawów. Do przeprowadzenia testu wystarczy niewielka próbka krwi, a wynik pojawia się po około 10 minutach.

Od 1 kwietnia sieć sklepów ALDI do swojego asortymentu wprowadza testy na przeciwciała COVID-19.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2 - informuje Ewelina Bomba, Kierownik Kategorii w ALDI Polska.

Pierwsze testy wykrywające przeciwciała SARS-CoV-2 zostały wprowadzone 15 marca do sieci sklepów Biedronka, a już 26 marca te same testy mogliśmy zakupić w Lidlu. Producentem testów Primacovid jest szwajcarska firma PRIMA Lab, która specjalizuje się w produkcji urządzeń diagnostycznych. W ich ofercie możemy znaleźć szeroką gamę Self Testów: od urządzeń do kontroli panelu lipidowego po testy ciążowe. PRIMA Lab dedykuje swoje produkty zarówno do użytku profesjonalnego, jak i prywatnego.